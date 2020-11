Sorpresi al parco e in auto senza motivo: due multe in pochi minuti a Brugherio

Due multe per spostamenti ingiustificati a Brugherio nel pomeriggio di giovedì 26 novembre. Gli agenti della polizia locale hanno sanzionato, con un verbale da 400 euro ciascuno, un 19enne di Cologno Monzese e un automobilista di 60 anni di Monza.

I controlli sono scattati intorno alle 18.30: il ragazzo è stato sorpreso all'interno di un parchetto in via Nennni. Il giovane, A.G., 19 anni, residente a Cologno Monzese, è stato multato per mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia perchè sorpreso sul territorio di Brugherio senza giustificato motivo.

Poco dopo è toccato a un 60enne monzese, fermato al volante di un'auto in via della Vittoria. L'uomo, residente a Monza, è stato sanzionato dalla pattuglia con una multa di 400 euro. Identico il motivo: spostamento ingiustificato fuori dal proprio comune.