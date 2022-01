In un mese 460 green pass controllati in bar e ristoranti (e multe)

Controlli della polizia locale a Concorezzo per le verifiche relative alla normativa sul green pass. Nell'ambito dei controlli previsti dalla pianificazione provinciale sul tema, solo nell'ultimo mese sono stati verificati 460 green pass in bar e ristoranti.

Controlli e multe

Nel dettaglio gli agenti hanno effettuato un totale di 45 controlli nel corso dei quali hanno verificato il possesso della certificazione verde del personale e dei clienti di bar e ristoranti e parco acquatico. Oltre a questi, gli agenti sono stati impegnati in altri tre interventi per la verifica dei green pass ai commercianti del mercato settimanale.

Nel corso dei 48 controlli complessivi sono state comminate due multe, una conseguente all'altra: una sanzione di 600 euro per mancato possesso di green pass e una di 400 euro, al gestore dell'attività, per mancata verifica delle certificazioni verdi. Oltre a questi interventi specifici, gli agenti sono stati impegnati nelle ormai consuete verifiche del rispetto delle misure di contenimento del virus.

"Gli accertamenti della Polizia Locale continueranno- ha precisato il Sindaco Mauro Capitanio-. La situazione a Concorezzo dal punto di vista del rispetto delle norme previste, non desta preoccupazioni e ognuno sta facendo la sua parte. L'invito è sicuramente quello di non abbassare la guardia e di continuare a utilizzare in modo scrupoloso le mascherine e ovviamente quello di procedere con i vaccini".