Obiettivo "Monza sicura", più controlli di carabinieri e polizia locale

Un presidio della città "costante ed efficace". Questo l'obiettivo comune della collaborazione operativa che a partire dall'1 settembre ha visto coinvolta la polizia locale e i carabinieri di Monza. Nell’ambito del più ampio contesto di interventi dedicati all’ordine e alla sicurezza pubblica sul territorio che vedono coinvolte le diverse forze dell’ordine, è stata intensificata l'attività coordinata e congiunta in città, con particolare attenzione ai “punti caldi” del capoluogo brianzolo tra cui centro storico e stazione.

Dal municipio spiegano che, nell'ultimo periodo in base al monitoraggio effettuato, è stata registrata una lieve diminuzione della delittuosità. Resta però il problema della microcriminalità. "La polizia locale ha così affiancato e intende continuare ad affiancare, con proprio personale (unità cinofila compresa), quello dell’Arma, anche con l’impiego di mezzi e strumenti tecnologici, mentre, a fronte dell’esigenza di intensificare i servizi di controllo straordinario del territorio per l’identificazione di persone sospette, il contrasto dei reati predatori e delle condotte inurbane, con particolare riguardo alla Stazione Ferroviaria, alle zone limitrofe e del centro storico, il dispositivo territoriale dell’Arma è stato potenziato, con ordinanza del questore della Provincia di Monza e della Brianza, attraverso l’impiego di squadre di intervento operativo, che hanno rassicurato con la loro visibile presenza i residenti" si legge nella nota del municipio.

Tra gli obiettivi dei servizi interforze è rientrato il contrasto di fenomeni connessi alla criminalità comune e alla cosiddetta “criminalità diffusa”; la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento agli scippi rivolti alle persone più fragili; l’implementazione della vigilanza anti-rapina a beneficio degli esercizi pubblici e altri obiettivi sensibili quali i punti prelievo bancomat, gli esercizi commerciali, le farmacie; il contrasto del degrado derivante dalla occupazione di spazi pubblici, specie quelli adibiti a verde, da parte di gruppi di persone sbandate.

Attenzione ai giovani

Un occhio di riguardo è stato dedicato ai gruppi di giovanissimi, alcuni dei quali recentemente responsabili di alcuni fenomeni di aggressione, per prevenire comportamenti violenti. Particolare attenzione, infine, è stata posta al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, alla identificazione e segnalazione ex art. 75 D.P.R. 309/1990 degli assuntori, alla circolazione stradale e, appunto, al contrasto al degrado urbano. Obiettivi futuri. Da un lato, è impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di guardare per il futuro alla collaborazione con famiglie, scuole, associazioni ed agenzie educative per offrire ai giovani opportunità costanti di confronto, stimolo e crescita. Dall’altro, la prosecuzione dei pattugliamenti coordinati e congiunti fra militari dell’Arma e la polizia locale permetterà di assicurare una presenza costante e vicina al cittadino, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni e garantire una maggiore cornice di sicurezza nelle aree a rischio.

I numeri

Nel corso dei primi servizi, da inizio settembre fino al Gran Premio di Formula 1, il personale ha proceduto a identificare quasi 600 persone, controllare 350 veicoli, procedere alla denuncia di 8 persone per violazioni del Codice Penale e delle norme in materia di immigrazione, elevare 43 violazioni amministrative per violazioni del regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada, segnalare alla Prefettura 3 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrare (a carico di ignoti) 37,59 grammi di hashish e circa un grammo di eroina, occultati nei giardini pubblici, trarre in arresto una persona gravata da ordine di carcerazione, irreperibile dal 2019 e rintracciata durante i servizi di pattugliamento della città.