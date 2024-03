Due comuni coinvolti e 10 agenti impegnati sulle strade di Meda e Seveso insieme all'unità cinofila. Nell'ambito della convenzione stipulata tra le polizie locali dei due comuni, guidate a Seveso da Roberto Curati e a Meda Claudio Delpero, è stata effettuata una serie di controlli sul territorio di competenza nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì, tra le 17 e le 21.

Sono stati circa una decina gli operatori coinvolti di cui due in borghese con l'ausilio di cani dell'unità cinofila. Sono stati controllati i seguenti punti delle due città: i parchetti di via Brianza a Meda, gli edifici della scuola in disuso di Baruccana (ex Toti), un esercizio pubblico nel centro cittadino di Seveso e l'area antistante la stazione ferroviaria in piazza Mazzini. "In totale sono state controllate 40 persone. Non sono state rilevate violazioni in tema di stupefacenti, sono state applicate cinque violazioni amministrative ed è stato avviato un procedimento per un Daspo urbano" specificano dal comune di Seveso.

"Come amministrazione comunale vogliamo fare un plauso alla straordinaria capacità della nostra Polizia Locale, partendo dal Comandante Roberto Curati fino a tutta la sua squadra per avere accettato e condiviso, mettendolo in pratica quotidianamente, l'indirizzo di combattere ogni forma di illegalità nella nostra città e, in particolar modo, di contrastare lo spaccio di stupefacenti. L'operazione di mercoledì sera conferma ulteriormente la bontà della convenzione avviata con la Polizia Locale di Meda recentemente allargatasi, su espressa richiesta, a quella di Limbiate. La sinergia delle competenze umane e di mezzi continua a dare risultati sempre più soddisfacenti" ha dichiarato l'assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale Marco Mastrandrea.