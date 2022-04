Con la droga nel locale, due uomini nei guai

Centro persone controllate e tre locali ispezionati. E tra i clienti di uno di questi c'erano due uomini sorpresi con la droga.

Il personale della questura di Monza in collaborazione con gli agenti della polizia locale, nello scorso fine settimana e nella serata di giovedì ha effettuato un controllo straordinario con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano tra le aree cittadine, a Monza, e a Vimercate. Nel comune brianzolo le attività si sono concentrate sugli esercizi commerciali del centro città e sui luoghi della movida, frequentati soprattutto dai giovanissimi.

Nel mirino dei controlli piazza Marconi e largo Europa: qui il lavoro dei poliziotti si è concentrato su tre locali e sono state un centinaio le persone fermate di cui 22 con precedenti di polizia. Durante l'ispezione, due uomini presenti all’interno di uno dei locali controllatisi sono mostrati subito nervosi e la perquisizione ha portato a scovare addosso ai due qualche grammo di hahsish detenuti per uso personale. Sono stati sanzionati amministrativamente e la droga è stata sequestrata. Già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, i due sono stati immediatamente segnalati all’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti necessari per la loro posizione irregolare sul territorio nazionale.