Poliziotti e agenti in 4 locali, controlli a Brugherio

Controlli nei locali e sulle strade di Brugherio. La polizia di Stato insieme agli agenti della polizia locale martedì pomeriggio è stata impegnata in una attività ispettiva straordinaria nel comune brianzolo. Il servizio di controllo congiunto coordinato dalla questura di Monza e Reparto Prevenzione Crimine di Milano, di prevenzione e sicurezza ha visto impegnati anche tre equipaggi della polizia locale di Brugherio, con supporto esterno di una ulteriore pattuglia.

In poche ore sono stati controllati quattro esercizi pubblici e identificate 53 persone, delle quali 20 risultate note ai terminali delle forze dell'ordine (14 italiani e 6 stranieri). Sono stati fermati e sottoposti ad accertamenti anche tre veicoli sospetti. "Non sono state elevate sanzioni e non sono state denunciate persone. L'operazione di prevenzione verrà ripetuta" specificano dal comando di polizia locale di Brugherio.