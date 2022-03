Polizia in stazione, in centro e nei parchi: controlli a Seregno

Stazione, parchi, centro città e aree dismesse. Questi gli "obiettivi" sensibili presidiati nella giornata di lunedì 21 marzo dai poliziotti della questura di Monza e della Brianza insieme alla polizia locale di Seregno. I controlli predisposti dal questore Marco Odorisio hanno coinvolto il comune brianzolo e hanno visto impegnati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano insieme agli agenti del comando di via Umberto I a Seregno. Le attività sono state pianificate per contrastare la criminalità diffusa e i fenomeni di degrado urbano tra la stazione ferroviaria, il Parco XXV Aprile, il Parco La Porada, via Mazzini, Piazza Roma e Corso del Popolo.

Nel corso dei servizi, sono state identificate 17 persone e 3 esercizi commerciali, senza rilevare violazioni. I controlli si sono concentrati anche nell'area dismessa dell'ex fabbrica di carburatori “Dell’Orto”, sita in via San Rocco: all'interno è stato sorpreso un cittadino marocchino, privo di documenti. I controlli sono proseguiti in questura dove è risultato essere gravato da numerosi precedenti, tra cui ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti.

A seguito di ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione si è appurato che il soggetto avesse violato l’ordine di lasciare il territorio nazionale: è scattata una denuncia ed emesso un nuovo ordine di allontanamento.