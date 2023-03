Maxi controllo dei carabinieri in stazione a Monza

Obiettivo sicurezza. E contrasto al degrado e alla criminalità. Nei giorni scorsi in stazione a Monza i carabinieri della compagnia di Monza - agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri - sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto nel piano di direttive del comando provinciale dell’Arma e in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza in seguito ai recenti episodi di aggressioni e violenze.

I carabinieri, 10 militari in tutto, con rinforzi provenienti anche dai comandi di Arcore, Villasanta e Biassono, e in borghese sono stati impegnati in stazione e nelle vicinanze dello scalo ferroviario per prevenire comportamenti anomali quali attraversamento dei binari, superamento della linea gialla in corrispondenza delle fermate (anche solo per scattare un selfie, spesso causa di tragedie), oltre che atti vandalici contro le strutture pubbliche, accompagnati da comportamenti molesti ai danni dei pendolari.

“Particolare attenzione è stata riservata all'attività di anti-taccheggio ai danni degli esercizi commerciali della zona e alla prevenzione di furti e borseggi, nonchè allo spaccio di sostanze stupefacenti, specie nelle aree meno illuminate ed a rischio di abbandono” specificano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza. Una novità è stata anche la presenza della “Stazione Mobile”, un mezzo che consente di raccogliere direttamente sul posto le denunce da parte dei cittadini, tutelando al contempo riservatezza e sicurezza.

L’attività è stata organizzata nelle ore pomeridiane e di sera, quando la stazione è maggiormente frequentata. Sono state 50 le persone controllate, di cui 13 con precedenti per reati contro il patrimonio, falso, truffa, e stupefacenti. “I controlli proseguiranno nei prossimi giorni” annunciano dal comando di via Volturno.