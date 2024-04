Trascinano fuori dall'auto due ragazzi, li picchiano e si fanno consegnare portafoglio e cellulare: arrestati

Avrebbero trascinato fuori dall’auto due ragazzi, li avrebbero picchiati e costretti a consegnare loro soldi e cellulare. Adesso per i due presunti rapinatori sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata e sono stati trasferiti nel carcere di Monza. L’arresto – avvenuto il 29 marzo, ma comunicato dai carabinieri nella giornata di oggi giovedì 11 aprile – è stato eseguito dai militari della stazione di Bellusco in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in merito all’episodio avvenuto il 17 gennaio a Cornate in via Aldo Moro.

Gli arrestati sono due giovani originari del Marocco di 26 e 33 anni. Dopo la denuncia delle vittime sono iniziate le indagini dei carabinieri della stazione di Bellusco, sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Monza. I carabinieri, grazie alle informazioni fornite dalle vittime, hanno raccolto elementi indiziari gravi e concordanti nei confronti dei due magrebini. Durante la perquisizione domiciliare disposta dal pubblico ministero i militari hanno trovato un documento di una delle due vittime e parte della refurtiva. Inoltre durante l’esecuzione della misura cautelare, il fratello convivente di uno dei due destinatari del provvedimento - un 21enne incensurato - è stato trovato in possesso di circa 116 grammi di hashish, oltre a materiale da taglio e confezionamento. Il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trasferito nella camera di sicurezza della caserma della Compagnia di Vimercate, e poi accompagnato al Tribunale di Monza per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico del giovane l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.