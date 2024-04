I carabinieri arrivano per arrestare il giovane e trovano il fratello con 116 grammi di droga

Quando i carabinieri sono arrivati con il mandato di esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per rapina aggravata hanno trovato il fratello dell’indiziato con 116 grammi di droga. A quel punto anche per lui sono scattate le manette.

Il fatto risale al 29 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi 11 aprile, quando i carabinieri della stazione di Bellusco hanno arrestato due giovani originari del Marocco – rispettivamente di 26 e 33 anni – con l’accusa di rapina aggravata. I due giovani il 17 gennaio a Cornate d’Adda, in via Aldo Moro, avrebbero trascinato fuori dall’auto due ragazzi, li avrebbero picchiati e costretti a consegnare loro soldi e cellulare. Durante l’esecuzione della misura cautelare in carcere, il fratello convivente di uno dei due destinatari del provvedimento - un 21enne incensurato - è stato trovato in possesso di circa 116 grammi di hashish, oltre a materiale da taglio e confezionamento. Il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trasferito nella camera di sicurezza della caserma della Compagnia di Vimercate, e poi accompagnato al Tribunale di Monza per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico del giovane l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.