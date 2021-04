In marcia verso Monza per chiedere i documenti, la protesta dei richiedenti asilo

La bandiera italiana che sventola e dietro, chi a piedi e chi in bicicletta, un gruppo di giovani richiedenti asilo che da Camparada mercoledì mattina ha "marciato" verso Monza. La manifestazione è stata organizzata per chiedere l'accelerazione delle pratiche per l'ottenimento dei documenti e gli ospiti del centro di via Lario, nell'ex convento a Camparada, si sono incamminati in direzione della prefettura.

Partendo dal piccolo comune brianzolo hanno camminato verso Arcore, scortati da una pattuglia dei carabinieri. "Abbiamo bisogno dei documenti" recita lo striscione esposto durante il corteo. In mano ai manifestanti - una ventina in tutto - anche cartelli colorati con la stessa, unica, richiesta: "Quali sono i progetti per noi". Molti attendono da anni i documenti per una regolarizzazione nel Paese.