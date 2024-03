La pioggia ha fatto crollare la grotta della Madonna

Della storica grotta della Madonna di Villa Raverio adesso resta solo un cumulo di macerie. I forti acquazzoni degli ultimi giorni hanno causato il crollo della grotta ubicata nella scuola dell’infanzia di Villa Raverio.

Come testimonia la foto inviata alla redazione di MonzaToday da un nostro lettore purtroppo la grotta votiva è andata distrutta, franando in parte nel vicino terreno di proprietà del comune di Besana Brianza.

La Grotta della Madonna di Villa Raverio era un pezzo molto caro della storia (non solo religiosa) del comune brianzolo. All’interno la statua della Vergine alla quale si sono rivolti in preghiera migliaia di fedeli, spesso di passaggio. Ma anche un importante punto di ritrovo e di riflessione durante le celebrazioni del mese di maggio (mese dedicato appunto alla Madonna), alla processione per la domenica delle Palme e alle cerimonie del Natale.