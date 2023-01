I 5 cuccioli abbandonati in una scatola e diventati star della tv

Per loro non sarà difficile trovare una casa: quei 5 cuccioli dal musetto simpatico e tenerissimo certamente non avranno problemi a trovare una famiglia che li adotterà. Anche se la loro vita non è iniziata nel migliore dei modi. Sono stati abbandonati una decina di giorni fa a Lissone, rannicchiati in uno scatolone di cartone all’interno di un parco cittadino. A trovarli una donna che stava facendo una passeggiata e che ha immediatamente allertato la Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente).

Ieri, domenica 22 gennaio, quei 5 cuccioli (2 femmine e 3 maschi) sono finiti in tv, tra i protagonisti della trasmissione "Dalla parte degli animali" condotta su Rete4 da Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa. Durante la trasmissione che Brambilla conduce dal Cras Stella del Nord di Casatenovo (in provincia di Lecco) in compagnia di sua figlia Stella, una volontaria di Leidaa ha raccontato la vicenda di quei cuccioli. Fortunatamente durante la passeggiata una donna li ha trovati rannicchiati in una scatola di cartone. La signora ha subito contattato i volontari della Leidaa che hanno recuperato i cagnolini. Seguiti amorevolmente dalle cure dei volontari e dei veterinari adesso stanno bene e sono in attesa di trovare una famiglia.

Durante la trasmissione è stato ricordato anche il destino dei tanti cani anziani o di proprietà di persone anziane che si ritrovano dall'oggi al domani a finire in canile. Michela Vittoria Brambilla ha ricordato le storie di chi, ormai avanti con l'età e non avendo parenti o amici fidati che quando loro non ci saranno più si prenderanno cura del loro amato amico a 4 zampe, decidono di cederlo alla Leidaa certi che per loro ci sarà ancora qualcuno che li amerà. Per chi desidera aprire la porta di casa e del cuore a uno dei cuccioli ritrovati a Lissone può inviare un'email a portamiacasa@dallapartedeglianimali.it.