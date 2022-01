Da Genova alla Brianza solo per mangiare una margherita

Per la pizza si possono fare pazzie. Anche salire in auto e percorrere in poche ore 400 km (andata e ritorno) per mangiare una pizza margherita. Stress, pedaggi, code non sono bastati per distorglierlo dal suo intento: assaggiare quella che da tutti ormai viene definita la "pizza più buona della galassia conosciuta".

Un cliente da fuori regione quello che lunedì si è seduto al tavolo di Pizzaut, la pizzeria di Cassina de' Pecchi che è gestita da ragazzi autistici. Stefano, questo il nome del cliente, è venuto apposta da Genova a Cassina de' Pecchi per pranzo, per assaggiare la pizza preparata dai ragazzi di Pizzaut. Andata e ritorno in giornata per esaudire quella curiosità culinaria che da tempo lo solleticava.

"Lavoro nel settore della ristorazione - ha spiegato nella diretta Facebook trasmessa sulla pagina di Pizzaut -. In molti mi avevano detto che era una pizza molto buona. Allora ho deciso di provarla di persona e sono venuto di proposito da Genova per assaggiarla". Dopo il caffè Stefano è risalito in auto ed è ritornato a casa. "Avevano ragione: la pizza è davvero buona, complimenti anche per il servizio".

Una bella soddisfazione per Nico Acampora e per i suoi pizzaioli e camerieri. "Ricevere i complimenti da una persona addetta ai lavori fa molto piacere. Ma mi lascia ancora di più senza parole sapere che un cliente ha deciso di percorrere tutti quei chilometri, di venire dalla Liguria, solo per mangiare la nostra pizza".