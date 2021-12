Dalla Brianza una raccolta di giochi da donare ai bimbi ricoverati in ospedale

Donare un sorriso a un bambino sconosciuto che sta attraversando il dramma della malattia. Scegliere un dono per un piccolo che il giorno di Natale lo trascorrerà in ospedale.

Questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla palestra Fit Express di Arcore. I gestori, da anni sensibili e attivi nel mondo del volontariato, hanno deciso di organizzare una raccolta di giocattoli che verranno poi consegnati ai piccoli pazienti della Fondazione De Marchi di Milano.

Da oggi, mercoledì 1 dicembre fino al 19 dicembre sarà possibile portare nella palestra di via Monte Rosa 65 (aperta 24 ore su 24) un dono per un bambino o una bambina da 0 a 12 anni.

Il dono, come ogni regalo che si rispetti, dovrà essere corredato da un bigliettino. Un piccolo augurio per un coetaneo (o per un possibile figlio o possibile nipote) che sta attraversando un momento di difficoltà. I giochi dovranno essere nuovi. Gli organizzatori sperano in una buona risposta, non solo da parte dei singoli cittadini, ma anche delle scolaresche di Arcore e dintorni.

Inoltre in palestra nei pomeriggi dell'11, 12, 18 e 19 dicembre dalle 14.30 alle 17 sarà presente Babbo Natale e tutti i bambini potranno fare una foto insieme a lui e imbucare la propria letterina.