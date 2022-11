L'ex clinica è pronta a rinascere: la demolizione diventa una "festa" per la città

Un importante progetto per far rinascere un luogo storico della città e un appuntamento per tutta la cittadinanza per l'avvio della demolizione dell'edificio dell'ex clinica Santa Maria a Seregno. La prima picconata è in programma sabato 5 novembre alle 10 e l'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. "Novembre inizia con una bella novità: settimana prossima iniziano finalmente i lavori di demolizione. Vogliamo salutare questo evento storico per la nostra Città con un piccolo appuntamento a cui tutti siete invitati: ci vediamo sabato mattina a partire dalle 10, per un momento insieme che si concluderà con il simbolico primo colpo di piccone" ha annunciato il primo cittadino Alberto Rossi.

Il progetto per il futuro della clinica Santa Maria

Al posto dell’ex clinica abbandonata da oltre cinquant’anni arriverà un polo tecnologico. Il comune di Seregno - che aveva acquistato l’area - e Arexpo hanno sottoscritto un accordo per la predisposizione del progetto di riqualificazione dell’ex clinica Santa Maria con l’obiettivo di realizzare un Polo dell’Innovazione dove ospitare il nuovo ITS, aule, laboratori, spazi per piccole e medie imprese innovative, start-up, incubatori e fab-lab. L’accordo è stato siglato dal sindaco di Seregno Alberto Rossi e dall’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio.

Abbandonata da oltre 50 anni, la ex Clinica Santa Maria è al centro di un progetto di riqualificazione che riguarda un’area di 3.800 metri quadri. Dopo l’iter di acquisizione ora è il momento dell’avvio del cantiere di demolizione. Un intervento da cui sarà escluso però il corpo della preesistente cappella, che verrà riqualificata come spazio culturale ed espositivo. Il Polo dell’Innovazione sarà un centro formativo-tecnologico altamente innovativo dove troverà spazio il nuovo Its, aule, laboratori, spazi per piccole e medie imprese innovative, start-up, incubatori e laboratori di sperimentazione tecnologica condivisa (fab-lab).

“Quello che si intende andare a configurare è un nuovo spazio urbano caratterizzato da una importante presenza di verde e finalizzato all’incremento del confort urbano. La realizzazione sarà ispirata a criteri di sostenibilità ed efficientamento energetico. Dal punto di vista finanziario, il Comune di Seregno sosterrà i costi dell’intervento: già in corso di realizzazione, tuttavia, saranno acquisite manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di operatori economici interessati a usufruire dei nuovi servizi: con questi, quindi, si instaureranno successive partnership” avevano spiageto dal municipio.

Il polo dell’innovazione nell’ex clinica

Arexpo, in base all’accordo attuativo sottoscritto, si occuperà di individuare le modalità e le proposte del programma di intervento con la definizione di un cronoprogramma, la stesura del piano economico e finanziario oltre al supporto all’amministrazione comunale nell’iter procedurale. Il tempo di realizzazione del progetto, una volta ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia nell’ambito del progetto AREST per l’attrattività e la competitività dei territori, è fissato in tre anni.