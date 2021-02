Monza, poliziotti insultati e minacciati da un ragazzo: denunciato

Quando gli agenti della questura lo hanno fermato per un controllo lui ha reagito insultandoli e minacciandoli. E per lui è scattata una denuncia. È successo in via Artigianelli a Monza nella serata di lunedì 15 febbraio, nei guai un cittadino marocchino di 27 anni.

Tutto è accaduto alle 19.30, come reso noto dalla questura. Gli agenti erano intervenuti nello slargo perché alcuni cittadini avevano segnalato una lite. Il 27enne, già noto alle forze dell'ordine, durante gli accertamenti — stando a quanto riferito dai poliziotti — si è mostrato aggressivo e avrebbe insultato e minacciato gli agenti. Per questo è stato accompagnato in via Montevecchia e denunciato.