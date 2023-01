Fa la spesa 'gratis': 47enne denunciato (ma non dal direttore del supermercato)

Fa la spesa ‘gratis’ ma quando oltrepassa la barriera delle casse scatta l’allarme e viene fermato dall’addetto alla sicurezza. Sul posto arriva subito una pattuglia dei carabinieri. L’uomo aveva rubato alcuni prodotti dagli scaffali, ma il direttore del supermercato ha deciso di non sporgere denuncia. Ma per l’uomo - un 47enne originario del Marocco irregolare e già noto alle forze dell’ordine - scatta ugualmente la denuncia. Non per furto, ma per non aver ottemperato all’ordine di lasciare l’Italia.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 28 gennaio, a Besana Brianza. Sul treno S7 Milano-Lecco il controllore ha ‘pizzicato’ l’uomo senza biglietto. Così che il passeggero è stato fatto scendere alla stazione di Besana Brianza. Il 47enne a quel punto ha deciso di andare a fare la spesa, ma senza pagare. Quando i carabinieri sono intervenuti chiamati dagli addetti alla sicurezza del supermercato l'uomo è stato portato in caserma dove, dagli accertamenti, è risultato che era in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale con alle spalle vari precedenti (commessi in Lombardia e, in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como e di Monza e della Brianza) per spaccio di droga e la violazione delle norme sull'immigrazione.Il direttore del supermercato lo ha 'graziato' e non lo ha denunciato, i carabinieri invece lo hanno denunciato per non aver lasciato il Paese.