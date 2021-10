Denunciato agente money-transfer a Monza: trasferimenti illeciti per 800mila euro

L’operazione nell’ambito di controlli antiriciclaggio con un monitoraggio di 11mila operazioni di due anni per un totale di 5 milioni di euro

Trasferiva denaro all’estero, “spacchettando” le cifre e tenendo l’importo di poco sotto la soglia di allerta che avrebbe fatto scattare i controlli antiriciclaggio. E sceglieva metodi di pagamento diversi intestando i trasferimenti ad amici, conoscenti e familiari compiacenti. E così in due anni è riuscito a “volatilizzare” da un conto all’altro, in Paesi esteri, 800mila euro. Nei guai è finito a Monza un agente money transfer che ora è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver aggirato la normativa antiriciclaggio.

I controlli

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio, hanno ricostruito trasferimenti illeciti verso l’estero per circa 800.000 euro.

Le Fiamme Gialle hanno monitorato 11 mila operazioni pari a circa 5 milioni di euro di rimesse verso Paesi stranieri, rilevando, nell’arco temporale di due anni di operatività dell’agente finanziario, il superamento, per il 16% delle rimesse di denaro analizzate, della soglia limite di 1.000 euro fissata dalla legge. Il “mago” dei trasferimenti usava quasi sempre la stessa tecnica: il frazionamento della rimessa in più importi sotto soglia (generalmente 999 euro).

“La somma complessiva che la clientela dell’agente money transfer intendeva trasferire ad un determinato beneficiario estero veniva artificiosamente “spacchettata” adottando diversi espedienti, tra cui la registrazione della rimessa in capo a plurimi mittenti – attribuendo fittiziamente la titolarità delle singole operazioni finanziarie a terzi ignari, familiari, amici e/o conoscenti compiacenti – ovvero ricorrendo all’utilizzo di più circuiti di pagamento” spiegano in una nota da piazza Diaz.

Il money transfer è stato altresì segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato per le plurime violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio acclarate nonché all’O.A.M. – Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi – per le conseguenti determinazioni di sospensione/cancellazione dell’attività finanziaria dal relativo Registro.