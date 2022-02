Paura in stazione: deragliano carri merci, traffico ferroviario in tilt

Attimi di grande paura alla stazione di Seregno. Alcuni carri merci di un treno sono deragliati sfondando la barriere di fine corsa.

L'incidente è accaduto oggi, lunedì 28 febbraio. Erano da poco passate le 14 quanto alcuni carri merci di un treno formato da 13 vagoni sono deragliati andando a sbattare contro la barriera di fine corsa. Il treno trasportava materiale ferroso. L'impatto è stato violento e dopo aver abbattuto la barriera il mezzo ha proseguito la corsa per altri 200 metri. Dalle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco intervenuti sull'incidente pare che durante le operazioni di manovra ci sia stato un tamponamento tra due carri merci e uno dei due abbia anche perso parte del carico.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato le ambulanze in codice giallo. Le condizioni del macchinista e del manovratore fortunatamente non sono gravi. I due lavoratori hanno riportato solo lievi ferite e il codice di soccorso è stato declassato da giallo a verde.

Sul posto anche i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco e il personale di Rfi impegnato nella messa in sicurezza dell'area. Stando a quanto comunicato dalla stessa Rfi alle 15.30, sulla linea Milano - Chiasso, "il traffico ferroviario è in graduale ripresa", dopo uno stop totale di oltre un'ora per quello che viene tecnicamente definito "lo svio di alcuni carri durante le operazioni di manovra nello scalo merci di Seregno".

"È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni e limitazioni di percorso", hanno spiegato da rete ferroviaria italiana, chiarendo che ci sono "rallentamenti fino a 60 minuti". I treni della relazione S9 Seregno – Saronno "sono attestati nelle stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate", mentre è stato attivato un "servizio sostitutivo con autobus tra Milano e Saronno".