Trovato con addosso un telefonino per ipovedenti: aveva borseggiato un'anziana

Era ricercato da giorni e a tradirlo è stato il telefonino per ipovedenti che gli hanno trovato in tasca. Lo stesso rubato qualche giorno prima a un'anziana.

I carabinieri della Compagnia di Desio, al comando del maggiore Luigi Perrone, hanno denunciato un 32enne del posto gravemente indiziato di un furto con strappo di una borsa ai danni di un’anziana avvenuto il 23 febbraio.

La svolta nelle indagini è avvenuta il 26 febbraio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile nel corso dell’ordinaria attività di controllo ha fermato l'uomo in atteggiamento sospetto. Dopo la perquisizione i militari hanno infatti rinvenuto addosso al 32enne un telefono cellulare prodotto da una nota società del settore e utilizzato solitamente da persone anziane ipovedenti. La circostanza ha insospettito e indotto i militari ad accertare la provenienza dell’apparecchio che, stando alle denunce presentate nei giorni precedenti, è risultato lo stesso rubato tre giorni prima a Desio a una donna di 89 anni.

La donna, mentre camminava su un marciapiede, era stata avvicinata da un individuo a bordo di una bicicletta che, con una mossa fulminea, le aveva strappato la borsa contenente i suoi effetti personali, denaro contante e il telefono recuperato dai carabinieri.

Dopo le ulteriori indagini, il 32enne è stato dunque riconosciuto come l’autore del borseggio. Il suo riconoscimento è stato possibile anche grazie alle riprese dell’impianto di videosorveglianza cittadino che hanno consentito, oltre al riconoscimento dei suoi tratti somatici, di individuare la corrispondenza dei vestiti da lui indossati in occasione del borseggio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Monza.