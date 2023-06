Sorpreso a scassinare il distributore automatico colpisce il carabiniere con il piede di porco

Quando si è visto di fronte i carabinieri ha tentato di scappare, colpendo il militare con il piede di porco che aveva in mano. Ma l’uomo – un 43enne italiano residente a Monza – è stato bloccato e portato in caserma.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Desio, in un istituto superiore. In tarda serata il preside ha ricevuto il messaggio di attivazione dell’allarme della scuola. Qualcuno, probabilmente, stava entrando dalla parte posteriore. Il dirigente ha subito telefonato al 112. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri. I militari sono entrati nella scuola e hanno sorpreso un uomo armato di piede di porco intento ad aprire i distributori automatici per prendere le monetine.

L’uomo ha tentato la fuga colpendo con l’arnese il torace di uno dei militari, ma è stato comunque bloccato e disarmato. Il 43enne è stato trasferito nella caserma di Desio dove, completati gli accertamenti, è stato arrestato con l’accusa di rapina, lesioni, danneggiamento e porto di arnesi atti allo scasso, per poi essere accompagnato in carcere a Monza su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza.