Malore improvviso nel parcheggio: morto un uomo di 60 anni

Ieri pomeriggio, venerdì 13 gennaio 2023 erano da poco passate le 16 quando a Desio, in un parcheggio in prossimità di di via Milite Ignoto un uomo di 60 anni di origini lecchesi, si è accasciato al suolo per un improvviso malore. Codice rosso e ambulanze a sirene spiegate ma all'arrivo dei soccorritori le sue condizioni sono apparse già disperate. L'uomo era in arresto cardiaco. Dopo la rianimazione è stato portato dall'ambulanza della Croce Rossa di Misinto (intervenuta insieme all'auto medica) all'ospedale della città ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo ha perso la vita poco dopo essere arrivato al nosocomio di Desio.