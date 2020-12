Desio mantiene la promessa fatta a "Striscia la Notizia": i posaceneri gratis sono realtà

Desio l'avevo promesso a Striscia la Notizia: i 6mila posacenere portatili, acquistati dal comune e distribuiti gratuitamente in tutte le tabaccherie cittadine, sono arrivati.

L'iniziativa è parte della campagna nazionale "No mozziconi a terra", contro la cattiva abitudine di gettare per strada i mozziconi di sigaretta (tra i rifiuti più inquinanti al mondo).

“Come promesso al noto programma di Canale 5, ci siamo impegnati per arginare un malcostume che provoca un grave danno all’ambiente. Migliaia di piccoli posacenere portatili sono già stati consegnati gratuitamente nelle tabaccherie per i clienti e per chiunque ne farà richiesta. Ringrazio i tabaccai desiani che da subito hanno accettato di collaborare con l’Amministrazione per la tutela dell’ambiente, consapevoli che anche il più piccolo dei gesti quotidiani abbia un enorme valore per la salvaguardia del territorio" ha spiegato il sindaco Roberto Corti.

Il posacenere portatile rapperesenta una soluzione pratica e innovativa per tutti i fumatori. È tascabile, realizzato in materiali ecologici e lavabile con facilità. “L’invito che faccio a tutti i fumatori è quello di richiedere il posacenere al proprio tabaccaio e portarlo sempre con sé, così da non dover più gettare sigarette a terra. Cogliamo comunque l’occasione per una riflessione sui rischi associati al fumo con l’intento di aumentare la consapevolezza sugli effetti nocivi del tabacco e dell'esposizione al fumo passivo, che hanno un forte impatto negativo sulla salute” ha concluso l'assessore all’Ambiente Stefano Bruno Guidotti.