Trova la multa per divieto di sosta: aggredisce gli agenti e li minaccia di morte, arrestato

Quando ha trovato la multa per divieto di sosta è andato su tutte le furie. All’arrivo degli agenti della polizia locale li ha aggrediti verbalmente e li ha minacciato di morte. Per l’uomo sono scattate le manette.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, a Monza. La pattuglia è intervenuta per la segnalazione di un’auto posteggiata all’incrocio di via Solferino con via Mauri che recava intralci. Sul posto è arrivato un 47enne di Monza che, vista la multa, avrebbe iniziato a inveire pesantemente contro gli agenti, minacciandoli di morte e di voler dar fuoco sia a loro sia al veicolo di servizio.

Durante l’identificazione l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito gli agenti. È stato quindi arrestato e accompagnato in ufficio per essere trattenuto in camera di sicurezza. Questa mattina, lunedì 15 aprile, c’è stato il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto. All’uomo è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di quotidiana presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel comune di domicilio.