In vacanza in Romagna vince 500.000 €: il proprietario del bar la riaccompagna in Brianza

È stata una vacanza piena di sorprese, quella vissuta da una signora settantenne residente nel desiano.

La pensionata si trovava in villeggiatura a Bellaria di Igea Marina (Rimini), località della Riviera Romagnola che frequenta da trent'anni. In quello stesso bar in cui è solita fare colazione, il Pina Bar, a inizio agosto ha acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro (il cosiddetto Milardario). Dopo averlo grattato, pensava di aver vinto 500 euro. Poi, controllando meglio e con l'aiuto del titolare del bar, si è resa conta che non erano 500 euro ma... 500.000 euro!

Comprensibile lo stupore della donna che, per l'emozione, ha subito un vero e proprio shock. Tanto che, il proprietario del Pina Bar, ha deciso di riportarla a casa in auto fino in Brianza.