Cornate d'Adda, si sporge dalla finestra e cade: donna grave al Niguarda

L'elisoccorso è atterrato nella serata di domenica 26 dicembre a Cornate d'Adda, in Brianza. I soccorsi sono partiti in codice rosso dopo una chiamata giunta alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza da parte di alcuni residenti che chiedevano aiuto per una donna caduta a terra, in strada.

L'intervento, che inizialmente sembrava essere una attivazione per un evento di carattere autolesionistico, in realtà ha rivelato una dinamica differente anche se gli accertamenti sull'accaduto risultano ancora in corso. I mezzi di emergenza del 118 insieme ai carabinieri della stazione di Bellusco sono giunti dopo le 22 nei pressi dell'abitazione della signora che è precipitata al suolo da una altezza di oltre due metri. Un "volo" da primo piano, cadendo sembra accidentalmente da una finestra da dove si era sporta forse per fumare una sigaretta.

Le condizioni della donna sono apparse da subito gravi e la signora è stata trasferita in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.