Donna rischia di affogare nel sottopasso allagato: salvata da 4 poliziotti

L'hanno vista annaspare in tre metri d'acqua, cercando a fatica di tenere la testa fuori per riuscire a respirare. Gli eroi per una donna di 64 anni lunedì pomeriggio vestivano la divisa della polizia. Quattro agenti infatti hanno salvato una signora monzese che rischiava di annegare.

E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, intorno alle 14 mentre imperversava la tempesta con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento, che creavano numerosi disagi e danni in diverse aree cittadine. Una volante della polizia, prevdendo la situazione di criticità che poteva venirsi a creare all'altezza di via Casati dove il sottopasso si allaga spesso in presenza di abbondanti precipitazioni, si sono recati sul posto per un sopralluogo.

E qui hanno notato subito una persona annaspare nell’acqua "cercando disperatamente di restare con la testa fuori per respirare, scomparendo poco dopo nel sottopasso allagato" spiegano dalla questura. I quattro agenti si sono immersi per soccorrere la donna che è stata portata fuori dall'acqua. Ringraziando i suoi "angeli" in divisa la donna ha raccontato che poco prima era uscita dalla sua abitazione situata al pian terreno rispetto al sottopasso ma aprendo la porta che affaccia sul giardino, era scivolata finendo nel flusso dell’acqua che l'aveva trascinata fino nel sottopasso allagato.

La donna è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove le condizioni complessive di salute della donna sono risultate buone. Nello stesso sottopasso è rimasto bloccato anche un autotrasportatore con l’acqua che ormai stava allagando anche l’abitacolo del mezzo. Anche lui è stato messo al sicuro dai poliziotti. A Lissone invece il nubifragio ha causato una vittima: una donna è morta, schiacciata sotto il peso di un albero caduto a causa del temporale, sradicato dal vento.