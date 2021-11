Narcotizza coppia con drink poi violenta la donna: arrestato agente immobiliare

Un drink bevuto a un appuntamento di lavoro, per discutere della compravendita di un box. E all'interno del bicchiere dell'uomo e della donna che si erano presentati a inizio ottobre a quell'incontro insieme alla bimba di pochi mesi c'era della sostanza narcotizzante. Un ansiolitico, della famiglia delle benzodiazepine, con cui un 48enne, agente immobiliare con studio in via Monte Napoleone a Milano, ha drogato la coppia, per abusare della donna.

E purtroppo non era la prima volta che lo faceva. L'uomo che - come sottolineano dal comando provinciale dei carabinieri di Milano - potrebbe essere uno stupratore seriale aveva già colpito anche in Brianza. E per un fatto accaduto in provincia di Monza nel 2008 era già stato condannato per il reato di violenza sessuale. Il copione era stato anche in quell'occasione lo stesso: la sostanza narcotizzante e poi la violenza.

Il drink e la violenza

L'uomo, residente nell’hinterland sud-ovest milanese, agente immobiliare con sede nella nota via Montenapoleone di Milano, è stato arrestato su esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere dai carabinieri della Compagnia di Corsico (MI), al termine delle indagini coordinate dal Dipartimento “Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli” della Procura della Repubblica di Milano (Proc. Agg. Letizia Mannella e Sost. Proc. Alessia Menegazzo). Il 48enne dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Lo scorso 4 ottobre la giovane coppia si era presentata per sporgere denuncia dopo che la mattinata del 2 ottobre, dopo aver consumato un drink nel corso di un appuntamento di lavoro con l’agente immobiliare, finalizzato alla compravendita di un box, aveva accusato un malore con forte stato di alterazione psico-fisica. Insieme a loro all'appuntamento c'era anche la loro bimba di pochi mesi. A casa dell'agente immobiliare i militari hanno trovato tracce del medicinale “Lormetazepam”, ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine, col quale la coppia era stata narcotizzata.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, fatti in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Milano, hanno consentito di accertare, anche mediante attività tecnica, suffragata dall’analisi dei tabulati telefonici, dalle numerose testimonianze raccolte, dalle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza nonché dagli accertamenti informatici eseguiti su vari dispositivi elettronici utilizzati dall’indagato, che quest’ultimo, in occasione dell’incontro di lavoro, era riuscito ad inserire nei bicchieri delle vittime, mediante una siringa, un’elevata dose di benzodiazepine, tale da causare un avvelenamento.

La violenza sessuale in Brianza e le altre vittime

L’uomo, già nel 2008, era stato condannato per il reato di violenza sessuale, commesso in provincia di Monza e Brianza. "Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare le altre donne che, in passato, abbiano potuto subire analoghi abusi sessuali da parte dell’indagato con lo stesso modus operandi, come peraltro le indagini stanno evidenziando" fanno sapere dal comando provinciale di Monza e Brianza.