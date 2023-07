Stava andando al lavoro e stava camminando lungo la strada che percorre ogni giorno. Ma è morta schiacciata sotto il peso di un albero caduto per il temporale, sradicato dal forte vento.

Il dramma è avvenuto in Brianza nel pomeriggio di lunedì 24 luglio. Il maltempo ha causato una vittima: si tratta di una donna di 58 anni di origine marocchine, rimasta schiacciata sotto il peso di una pianta caduta a causa del nubifragio.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata poco dopo le 15.30 da via Louis Braille. All'altezza del civico 39 in poco tempo si sono precipitati i vigili del fuoco, i mezzi del 118 con un'automedica e un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desio. Purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare: il personale ha potuto soltanto constatare il decesso. Secondo quanto ricostruito la signora, classe 1964, si stava recando a piedi al lavoro.

Pesanti i danni causati dal maltempo in tutta la Brianza con un nuovo violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di lunedì con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e fatto crollare rami, causando anche allagamenti.