Raffiche di vento e forti piogge, ancora un temporale a Monza

Pioggia torrenziale, segnalate diverse grandinate, e forti raffiche di vento. Ancora un forte temporale a Monza e in provincia. Dopo il nubifragio di venerdì 21 luglio nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio il cielo è diventato scuro di nuovo e la città è stata colpita da un forte temporale.

Il Centro meteorologico lombardo aveva messo in guardia su possibili nuovi rovesci a partire da oggi, lunedì, e che potranno verificarsi per le successive 24 ore, quindi fino a martedì 25 luglio. I temporali si sono fatti sentire anche nei comuni della zona nord ovest di Milano. Un nuovo temporale dunque su una città che sta facendo ancora la conta dei danni del nubifragio dei giorni scorsi, con gli inetrventi di ripristino anche in vista del concerto di Bruce Springsteen di martedì 25 luglio nel Parco di Monza.

E' prevista "una prima fase con rovesci e temporali sparsi possibili già dall’alba, di intensità generalmente moderata" aveva scritto il centro metereologico lombardo. "Qualche cella temporalesca a carattere sparso - continuano gli esperti - è possibile anche in tutto il resto della regione, tuttavia riteniamo che si debba prestare maggiore attenzione alle ore pomeridiano-serali (ore16-24), quando è più probabile che, a partire di settori al confine con il Piemonte, vadano ad attivarsi sistemi temporaleschi molto più intensi".

Ad arrivare, accompagnata da forti raffiche di vento, potrebbe essere anche la grandine.Tempo instabile anche la notte tra lunedì e martedì 25, con la possibilità di temporali.

Circolazione dei treni interrotta, danni e allagamenti

Passata la tempesta intanto si comincia a fare la conta dei danni. Alcuni lettori hanno segnalato allagamenti lungo alcuni tratti, tra cui via Cavallotti a Monza. Abbattuti dallo sferzare del vento anche alcuni cartelloni pubblicitari all'altezza di rotatorie sulla Pagani. A Villasanta inoltre il vento e l'acqua hanno fatto cedere la copertura all'interno del cortile dell'oratorio e il canestro del basket. Sotto la tensostruttura ceduta è presente una vettura. Al momento non si segnalano danni a persone.

In stazione a Monza sono state segnalate delle problematiche all'infrastruttura con conseguenti ritardi. "Il treno 24849 Lecco-Porta Garibaldi viaggia con 21 minuti di ritardo per un guasto all'infrastruttura ferroviaria della stazione di Monza causato da avverse condizioni meteo" si legge nell'avviso pubblicato da Trenord. Al momento, come confermato da Rfi, risulta interrotta la circolazione dei treni nell'ambito di Monza sulla tratta Lecco-Milano e Chiasso-Milano per attuare alcune verifiche in quanto il maltempo e il forte vento hanno causato il deposito sui binari di materiali che andrano rimossi per garantire il riprsitino della viabilità ferroviaria.

Seguiranno aggiornamenti