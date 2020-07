Spacciano droga nel parcheggio del centro commerciale poi scappano in auto: arrestate

Ferme in un parcheggio hanno ceduto una dose di cocaina a un cliente, credendo di non dare nell'occhio. Poi, sorprese dai carabinieri, con 1500 euro in contanti in auto, altra polvere bianca e sei telefoni cellulari, hanno tentato di scappare.

La fuga delle due spacciatrici sabato pomeriggio è finita qualche chilometro dopo essere iniziata ed è terminata con l'arresto. Le due donne, 27 e 43 anni, quest'ultima con precedenti per spaccio, furto e guida senza patente, sono state notate mentre ferme nel parcheggio del centro commerciale Gran Giussano vendevano droga da una Lancia Musa a un uomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla vista dei militari dell'Arma poi hanno provato a fuggire, scappando dai carabinieri con una serie di pericolose manovre che le hanno portate a imboccare la Valassina. La folle corsa è finita qualche chilometro dopo, all'uscita di Carate Brianza, dove le due donne sono state fermate e arrestate per i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.