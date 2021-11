Dopo l'incidente scappa via, caccia al "pirata" in Bmw a Brugherio

Un incidente all'incrocio per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, una donna accompagnata in ospedale in codice verde e un'auto - una Bmw - che dopo lo schianto si è allontanata. "Caccia" al pirata della strada che nel tardo pomeriggio di venerdì a Brugherio se n'è andato con il veicolo danneggiato.

E' successo una manciata di minuti prima delle 18 in via San Maurizio al Lambro all'incrocio con via Torrazza/San Carlo: a scontrarsi sono state una Bmw e una Suzuki. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio che hanno effettuato i rilievi e i mezzi di emergenza del 118: la conducente della Suzuki, del 1967, residente a Brugherio, è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sono in corso accertamenti per rintracciare il conducente del secondo veicolo e la polizia locale sembrerebbe essere già sulle tracce del proprietario grazie agli elementi ritrovati sul luogo del sinistro e al sistema comunale di videosorveglianza e di lettura targhe.