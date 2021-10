Allarme bocconi con chiodi nell'area cani

Torna la paura per i proprietari dei cani: bocconi di salame con viti (ben nascoste) nell'area cani del Parco della Porada a Seregno.

L'allarme - con la richiesta di attenzione ai proprietari di quella zona - è stato lanciato dalla Leidaa di Seregno. Con un post sulla sua pagina Facebook la sezione seregnese della Lega italiana difesa animali e ambiente ha avvertito del pericolo.

I pezzi di salame sono stati ritrovati giovedì e l'episodio è stato subito segnalato alla polizia locale. Nell'area dedicata agli amici a quattro zampe sono stati ritrovati piccoli pezzi di salame con all'interno alcune viti. Pericolossime per i cani che frequentano l'area che, ingolositi dal boccone, rischiano di finire dal veterinario con conseguenze che potrebbero anche rivelarsi mortali.

Purtroppo non è la prima volta che episodi di questo tipo accadono in Brianza. Già a Desio, alcuni anni fa, erano stati gettati bocconi con chiodi nell'area cani di via Caravaggio.

Il post della Leidaa di Seregno