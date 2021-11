Parcheggi con sconti per chi fa shopping in città: l'iniziativa del Comune brianzolo

Shopping di Natale nei negozi del centro: parcheggi "agevolati" per chi decide di fare compere nella cittadina brianzola. Succede a Seregno: l'amministrazione comunale per queste festività di Natale ha organizzato una carrellata di appuntamenti, soprattutto nel fine settimana.

Un modo per donare momenti di festa e di allegria alle famiglie, ma anche per aiutare il commercio locale. Per l'occasione sono state inserite agevolazioni per chi parcheggerà l'auto negli stalli a pagamento.

Nei parcheggi di piazza Risorgimento e di piazza Donatori di Sangue, dal 4 dicembre fino al 6 gennaio, i primi trenta minuti di sosta saranno gratuiti, i secondi trenta alla tariffa di euro 0.25 centesimi.

Dal 4 dicembre al 28 febbraio, inoltre, per tutti i parcheggi di superficie, Sct praticherà uno sconto del 30% della tariffa a tutti coloro che pagheranno con la App Sosta+.