Dove sarà sepolto Silvio Berlusconi: perché potrebbe non essere ad Arcore

L'Italia intera si prepara a salutare Silvio Berlusconi. Per il quattro volte presidente del Consiglio, funerali di Stato nel Duomo di Milano ed è stato proclamato il lutto nazionale. Dove sarà sepolto? Non c'è a oggi una notizia ufficiale. Si parla del cimitero monumentale di Milano, ma anche del mausoleo che lo stesso Cavaliere ha voluto fare costruire ad Arcore. Questo suo ultimo desiderio potrebbe non essere esaudito per ragioni burocratiche.

I funerali di Stato per Silvio Berlusconi

Dopo la morte avvenuta all'ospedale San Raffaele, la salma è stata portata ad Arcore, a Villa San Martino, storica residenza del Cavaliere. Inizialmente si era detto della camera ardente aperta al pubblico negli studi Mediaset di Cologno Monzese, notizia smentita tramite nota stampa ufficiale. Nessun saluto popolare, motivi di sicurezza. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Milano alle 15 di mercoledì 14 giugno. Saranno funerali di Stato come spetta a un ex presidente del Consiglio e quindi ci sono regole precise.

Dove sarà sepolto Silvio Berlusconi

E dopo i funerali? Dove sarà sepolto Silvio Berlusconi? Il capogruppo di Forza Italia al comune di Milano, Alessandro De Chirico ha proposto la sepoltura di Silvio Berlusconi al Famedio, il tempio dove riposano i milanesi illustri tra cui Alessandro Manzoni. "Proporrò la sepoltura delle sue spoglie nel Cimitero Monumentale dove riposano i grandi milanesi perché il presidente è stato un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra città - ha spiegato in una nota -. A meno che non abbia lasciato altre disposizioni, spero di trovare ampia convergenza su questa proposta. Penso inoltre che sarebbe doveroso per il Comune di Milano dedicare una via a Silvio Berlusconi. La burocrazia in questi casi prevede un iter di circa 10 anni, è bene iniziare a lavorarci sin da subito. Auspico che per il Silvio nazionale si mettano da parte le divisioni politiche e si pensi alla grandezza dell'uomo per Milano e l'Italia", ha concluso.

Le volontà di Berlusconi potrebbero però essere diverse. Lo stesso leader di Forza Italia fece costruire dallo scultore Pietro Cascella un mausoleo proprio ad Arcore, all'interno del parco della sua Villa San Martino. L'opera rappresenta idealmente la volta celeste. Si tratta di un'opera imponente realizzata con oltre cento 100 tonnellate di puro travertino. Completata nel 1990, fu mostrata orgogliosamente dallo stesso Berlusconi anche all’ultimo presidente dell’Unione sovietica, Gorbaciov, in visita all’imprenditore nel 1993, un anno prima di entrare in politica. Ci sono 39 loculi. Si narra che Berlusconi volle garantire uno spazio non solo ai familiari, ma anche agli amici più stretti.

Di fatto però ancora nessuno riposa nel mausoleo. La madre di Berlusconi, l'adorata mamma Rosa, è sepolta al cimitero Monumentale di Milano, vicino al marito Luigi, e non ad Arcore.

Le sepolture private fuori dai cimiteri - si legge sulla pagina web del Comune di Milano - "sono conosciute anche come sepolture privilegiate e necessitano di una autorizzazione specifica da parte del Comune". Al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sono giunte richieste per la sepoltura di Berlusconi nel suo mausoleo.