Cocaina, hashish e marijuana sotto il sedile: arrestato 24enne

Aveva oltre mezzo chilo di droga in auto e quando i carabinieri hanno fermato la sua vettura per un controllo è apparso subito molto nervoso. E l’agitazione ha insospettito i militari che hanno trovato hashish, cocaina e marijuana.

A finire in manette nei giorni scorsi è stato un ragazzo di 24 anni di Lazzate, P.D., che ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il controllo è scattato a Bregnano, nel Comasco, in via Italia. Il 24enne nascondeva nel borsello 99 grammi di hashish mentre sotto il sedile dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane con oltre mezzo chilo di marijuana. Nella vettura è stata rinvenuto anche un sacchetto con della cocaina.

A casa del giovane in seguito a una perquisizione è stato trovato un bilancino di precisione e per il 24enne sono scattate le manette. Il ragazzo si trova ora in carcere a Como.