Il ragazzino di 16 anni con la droga da vendere in auto incastrato dal cane Kevin

Droga tra i cespugli e ragazzini con spinelli o dosi di hashish. Controlli dei carabinieri anche a Vimercate nel weekend.

Nel corso della serata di sabato e fino a tarda notte, i carabinieri della compagnia di Vimercate, e del comando provinciale di Monza Brianza, insieme al nucleo cinofili di Casatenovo e al personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario per il contrasto della malamovida.

Sono stati 25 i militari impegnati tra Largo Europa e Piazza Marconi: sono state controllate una settantina di persone e diversi locali accertando il rispetto delle prescrizioni relative al volume musica e il divieto di vendita di alcolici ai minori. Sono stati effettuati dei posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi della movida: qui il cane Kevin è entrato in azione fiutando un ragazzo tra gli occupanti di una macchina fermata che aveva con sé un pezzo di hashish del peso di circa 60 grammi e un bilancino elettronico di precisione.

Il ragazzo, 16 anni, è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità per i minorenni di Milano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Passando tra tavoli e aiuole il cane antidroga Kevin ha fiutato altri quattro adolescenti segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di spinelli o piccoli pezzi di hashish nascosti nelle tasche. In largo Europa sono stati rinvenuti due pacchetti di sigarette al cui interno c'era altra droga. Sono stati controllati complessivamente circa 70 persone e 20 veicoli, sottoponendo 5 conducenti all’accertamento dell’alcoltest: sono risultati tutti regolari. Così come non sono emerse irregolarità per i nove locali controllati.