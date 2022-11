Sicurezza e controlli, il comune brianzolo che userà anche i droni

Non solo semplici telecamere di videosorveglianza, ma anche bodycam, dashcam (per registrare immagini di alta qualità in movimento), dispositivi di riconoscimento ottico e droni. “Entro poche settimane potremo aggiornare il sistema di videosorveglianza, che permetterà alle nostre telecamere di utilizzare l'intelligenza artificiale e dare un supporto maggiore al lavoro della nostra Polizia locale”, ha spiegato il vicesindaco di Desio, Andrea Villa.

Le novità sulla sicurezza

Il droni e gli altri dispositivi tecnologici sono solo alcune delle novità presentate nell'ambito di due riunioni per discutere di sicurezza sul territorio. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, i delegati dei commercianti di Desio e alcuni residenti di piazza Don Giussani per migliorare la sicurezza in città, in particolare nella zona del centro. “Particolarmente utile è darsi obiettivi condivisi per presidiare in maniera coordinata alcune aree circoscritte della città, che sono segnate da fenomeni di insicurezza rispetto ai quali i cittadini chiedono una maggiore attenzione per garantire tranquillità, vivibilità e tutela pubblica – spiega il sindaco Simone Gargiulo - Prevenire e contrastare azioni e comportamenti scorretti che possano arrecare danno ai residenti è per noi prioritario".

Un maggiore presidio del territorio

Tra i vari temi affrontati è emersa anche la richiesta di avere un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine e un’illuminazione più efficace nelle ore serali delle strade, argomenti peraltro condivisi anche dal vicesindaco, nonché assessore alla sicurezza Andrea Villa. "L'amministrazione comunale punta sempre sul dialogo e sull’ascolto fra le parti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'intervento tempestivo di polizia locale e carabinieri, il presidio da parte delle forze dell'ordine continua sempre attento e costante, come dimostrato dagli arresti di questi ultimi giorni. Proseguono anche i controlli nelle zone dove vengono segnalati alcuni problemi, come ad esempio nel parco Achille Lucchini: sono stati identificati numerosi ragazzi che disturbano le attività, i residenti e i passanti e si sta procedendo a convocare i rispettivi genitori in quanto quasi tutti minorenni”.

Nasce la collaborazione pubblico-privato

“Abbiamo spiegato la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza privati con quello comunale – aggiunge Villa - grazie alla novità introdotta nel regolamento che è stato approvato a luglio” . La novità riguarda l’articolo 21 che introduce una forma di partenariato pubblico-privato: il comune promuove il coinvolgimento di privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza che siano orientati sulle vie o aree pubbliche. I cittadini, commercianti, aziende o altri soggetto che lo richiedano, d’ora in poi, potranno estendere la loro sfera di sicurezza anche oltre la loro proprietà, acquistando a proprie spese gli impianti e mantenendoli operativi per tutto il periodo autorizzato. I progetti possono essere compartecipati nel caso in cui siano già previsti nei piani pluriennali di intervento, ovvero in altri documenti di programmazione generale o particolare del comune.

Potenziato il controllo di vicinato

Sarà potenziato il protocollo d'intesa con la prefettura sul controllo di vicinato, già attivo sul territorio comunale dal 2015, con lo scopo di rilanciarlo e ristrutturarlo: “anche questo è uno strumento di prevenzione utile al controllo della città". I cittadini potranno comunicare alla polizia locale di Desio la costituzione di “Gruppi di controllo del vicinato”, che svolgeranno un’importante attività di osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nelle proprie zone di residenza.