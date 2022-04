ll vice-commissario dei vigili che chiama "ebrei" i milanisti come insulto

"Risultato netto, pulito, dominante". Tre aggettivi per descrivere il risultato del derby di martedì sera che l'Inter ha chiuso 3-0 contro il Milan. E l'esultazione per la vittoria nerazzurra postata sui social dal vice-commissario della polizia locale di Seregno, Massimo Vergani, si è poi chiusa con una frase che ha sollevato una bufera di polemiche. "Finalmente si ritorna nella nostra posizione naturale di dominio sugli ebrei. Inutile ricordare che Milano siamo ancora una volta, solo noi". Con una chiusa di hastag #rossoneriebrei e °zozzoneri.

Una metafora calcistica a sfondo razziale, pubblicata sui social alla vigilia della ricorrenza della Festa del 25 aprile. Una frase che non è passata inosservata e ha suscitato diverse polemiche. Il post successivamente è stato rimosso ma ora la vicenda è diventata un caso. Anche politico.

Chi è Massimo Vergani

Massimo Vergani, dal 1 settembre 2021 è in servizio come vice commissario di polizia locale presso il comune di Seregno. L'agente ha preso servizio dopo aver vinto un concorso per l'assunzione di due nuovi ufficiali prima dell'estate. Prima ancora, nel 2018, Vergani aveva lavorato a Monza. A Seregno, da settembre ad oggi, ha diretto diverse operazioni anti-droga e anti-degrado al fianco del comandante Maurizio Zorzetto.

Le reazioni

"La notizia stamattina mi ha lasciato molto perplesso" ha dichiarato il comandante della polizia locale di Seregno Maurizio Zorzetto. "Sotto il profilo squisitamente personale faccio fatica a comprendere qualsiasi forma di offesa nei riguardi di chiunque e per qualsiasi ragione. Dal punto di vista istituzionale mi allineo con la posizione espressa dal sindaco. Com pubblica amministrazione abbiamo strumenti regolamentari a cui ci atterremo".