Gargiulo nuovo sindaco di Desio, ecco i consiglieri eletti

Simone Gargiulo è il nuovo sindaco di Desio con il 53.41% dei voti, sostenuto dalla coalizione che comprende Lista civica per Desio Simone Gargiulo Sindaco, Lega Salvini Lombardia Lega Lombarda e Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. Lo ha decretato il ballottaggio per le elezioni amministrative dello scorso 17 /18 ottobre, con un’affluenza al voto che si è attestata poco sopra il 44% (14508 elettori) degli aventi diritto (32747 elettori).

La lista dei consiglieri eletti

I risultati del voto hanno anche disegnato una prima mappa del Consiglio comunale che verrà. I seggi sono già stati divisi in base alle percentuali ottenute alle urne. Complessivamente a comporre l’Assise desiana saranno 24 consiglieri, cui si dovrà aggiungere il Primo Cittadino, per un totale di 25 componenti.

Tra i banchi della maggioranza siederanno 15 consiglieri: Vittorio Migliavada (83 preferenze), Luca Rampi (82 preferenze), Davide Parravicini (73 preferenze), Andrea Villa (311 preferenze), Martina Cambiaghi (186 preferenze), Luca Ghezzi (180 preferenze), Maria Grazia Donghi (84 preferenze), Arianna Biella (82 preferenze), Angelo Perego detto Tino (62 preferenze), Massimiliano Bonacci detto Massimo (59 preferenze), Fabio Pietro Mario Arosio detto Pergolino (455 preferenze), Fabio Antonio Giovanni Sclapari (141 preferenze), Carmelo Gangi (99 preferenze), Simona Mariani (67 preferenze), Samantha Baldo (56 preferenze).

In quelli dell’opposizione, per il gruppo di liste Desio Viva/Desio Libera-Jennifer Moro Sindaca/Partito Democratico/La Sinistra per Desio siederanno in 7: la candidata Sindaca Jennifer Moro (6640 voti al ballottaggio contro i 7611 di Gargiulo), Francesco Pasquali (72 preferenze), Federico Burgio (109 preferenze), Roberto Corti (321 preferenze), Giorgio Gerosa (275 preferenze), Marta Sicurello (254 preferenze), Achille Taccagni (232 preferenze); per il gruppo di liste Forza Italia Berlusconi per Desio-Unione di Centro/Desio Popolare–Motta Sindaco/Sìamo Desio-Motta Sindaco in 2: il candidato Sindaco Stefano Motta (2532 voti al primo turno del 3/4 ottobre) e Samuel Domenico Colicchia Costanza detto Costanza (468 preferenze).