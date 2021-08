Abbandona il cane anziano nel recinto delle capre dell'Enpa: caccia al proprietario

I volontari dell’Enpa la mattina quando sono entrati nel giardino degli erbivori si sono trovati davanti un cagnolino. In un angolo, solo e un po’ impaurito. Come sia riuscito ad arrivare fino a lì è ancora un mistero.

Molto probabilmente è stato abbandonato proprio dentro quell’area che confina con gli spazi verdi che costeggiano viale delle Industrie di Monza: troppo anziano per essere fuggito o aver percorso qualche lungo tragitto, attraversando peraltro anche un vialone.

Ma a ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto e a individuare il presunto responsabile dell’abbandono saranno le telecamere del circuito di videosorveglianza interna ed esterna del canile di Monza.

Per adesso i volontari sono alla ricerca di una nuova famiglia per questo cagnolino, un pinscher, presumibilmente di 15 anni. Al canile di Monza è stato ribattezzato con il nome di Casanova, per aver subito conquistato l’attenzione e l’amore di tutti.

“Chi adotterà Casanova farà un gesto d’amore - spiegano dall’Ente nazionale protezione animali -. Ha la bellezza dei 15 anni, uno sguardo dolcissimo e tanta voglia di amore e di coccole. Non è giusto che un nonnino debba trascorrere il suo ultimo spicchio di vita in un canile. Per lui cerchiamo una famiglia che vada oltre la realtà anagrafica e voglia fargli passare il resto della sua vita in una casa vera, amato, coccolato e, perché no, anche viziato”.

Purtroppo negli ultimi mesi, e soprattutto in procinto della partenza per le vacanze estive, sono stati numerosi i proprietari di cani che si sono presentati alla porta dell’Enpa e hanno deciso di cedere il loro animale.

Chi fosse interessato ad adottare Casanova può scrivere a canile@enpamonza.it