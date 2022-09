Lo spaccio a 16 anni, i furti sulle auto e l'arresto: espulso 22enne

Una lunga "carriera" con la droga iniziata a 16 anni e poi gli arresti collezionati per minacce, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e furti. E ora l'espulsione.

Nella giornata di domenica 18 settembre, il personale dell’Ufficio Immigrazione della questura di Monza e della Brianza ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Romavdi un cittadino tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio italiano e con numerosi precedenti penali.

Il ragazzo risulta fosse arrivato in Italia a 16 anni, cominciando subito a rendersi responsabile, come attestano i precedenti con la giustizia, di reati contro il patrimonio e attività di spaccio. Collocato più volte in comunità di accoglienza su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Bologna, si allontanava dopo poco. Tra il 2018 e il 2019 il 22enne ha accumulato numerose condanne per spaccio di droga.

Nel 2019 era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Cologno Monzese perché sorpreso insieme a un connazionale a danneggiare auto parcheggiate per rubare effetti personali dei proprietari dei veicoli. Addosso al 22enne erano stati trovati numerosi capi di abbigliamento, occhiali da sole e un tablet. Ora si trova presso il C.P.R. di Roma e sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione dell'espulsione per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.