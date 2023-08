Evade dai domiciliari e in auto raggiunge la Brianza dove fa una rapina in farmacia

Da Caronno Pertusella a Cogliate per rapinare una farmacia. Protagonista un 65enne italiano, già agli arresti domiciliari, che nella mattinata di mercoledì 9 agosto si è recato su un’auto rubata nel piccolo comune brianzolo per portare a termine la rapina. Entrato in farmacia ha minacciato la farmacista con un coltello e si è fatto consegnare l’incasso (circa 700 euro). Poi si è subito allontanato facendo perdere le sue tracce.

La donna, spaventata, ha subito chiamato il 112. Sul posto si è precipitata una pattuglia della compagnia di Desio. I militari, dopo aver tranquillizzato la donna, hanno subito avviato le indagini. Hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto la testimonianza della vittima che ha raccontato di quell’uomo con il cappellino da baseball che le ha puntato contro un coltello di colore giallo.

Sono partite subito le ricerche svolte tra le province di Monza e di Varese. Un corposo dispositivo composto da 10 militari e 5 equipaggi della compagnia carabinieri di Desio, dopo circa mezz’ora dalla rapina hanno individuato l’uomo nei pressi della stazione di Saronno, per poi fermarlo a Caronno Pertusella mentre stava facendo ritorno a casa. L’uomo aveva il coltello e i 700 euro.

Gli investigatori, ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, hanno poi scoperto che l’uomo durante i suoi spostamenti utilizzava una 500 rubata, utilizzata anche per la rapina e successivamente lasciata nel parcheggio della stazione di Saronno, per poi proseguire la fuga in treno fino a casa ( a Caronno Pertusella) nel tentativo così di passare inosservato. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio prima e successivamente da quella di Monza competente per territorio, i carabinieri hanno arrestato il 65enne in flagranza di reato con l’accusa di rapina e ricettazione.