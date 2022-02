Cartellino rosso per gli incivili: ex sede degli arbitri trasformata in discarica

Cartellino rosso: espulsione per gli incivili che da anni hanno trasformato l'ingresso della ex sede degli arbitri di Monza in una discarica a cielo aperto. Mozziconi di sigarette, bottiglie, lattine, sacchetti di plastica. Così è ridotta l'area che porta alla ex sede degli arbitri in via Luca Della Robbia.

La segnalazione, con tanto di foto, è arrivata alla redazione di MonzaToday. A denunciare il degrado che ormai prosegue da anni, da quasi un decennio quando l'associazione degli arbitri ha lasciato gli storici locali nel quartiere Cantalupo per traferirsi in quelli di viale Sicilia, è un residente. Le immagini parlano da sole: la scalinata che porta all'ingresso sotterraneo della struttura viene utilizzata come pattumiera.

Ragazzi che si ritrovano sulle scale o nell'androne per una chiacchierata o per un aperitivo e poi abbandonano il tutto davanti all'ingresso o sulle scale o che gettano i rifiuti direttamente dalla strada. Sono centinaia i mozziconi di sigaretta accumulati. Il lettore, stanco di assistere a tutto questo degrado, da tempo periodicamente pulisce l'ingresso e la scalinata. Ma la richiesta è di intervenire rapidamente nell'attesa del progetto di riqualificazione della zona. "Nel frattempo la scalinata va chiusa - spiega -. Diverse volte sono intervenuti anche gli operatori della Sangalli ma eseguita la pulizia straordinaria tutto torna come prima".

Un problema già annoso del quale si era occupato l'attuale consigliere comunale Salvatore Russo (Lega). Ancor prima di sedere tra i banchi dell'aula, attraverso il Comitato di quartiere Cederna e Cantalupo, Russo aveva più volte sollecitato un rapido intervento per la riqualificazione della zona. Tra i progetti c'era la messa in vendita dello stabile di proprietà del Comune, ma nel frattempo è tutto fermo al palo.