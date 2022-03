"Aiuto, ci sono 2 truffatori alla porta". L'anziana chiama i vigili, ma in realtà sono due (veri) dipendenti

Veri dipendenti di una società che distribuisce l'elettricità messi alla porta da un'anziana. La donna ha immediatamente telefonato al figlio che, a sua volta, ha subito contattato la polizia locale. Ma questa volta si trattava di dipendenti che lavoravano veramente per una società che vende contratti per aziende terze nel settore energetico. Il fatto è accaduto nelle prime ore di questo pomeriggio, lunedì 21 marzo, a Villasanta.

I due dipendenti stavano citofonando per entrare nei condomini e proporre le loro offerte. Hanno suonato anche al campanello di una signora di 87 anni, che ha aperto la porta senza chiedere prima chi fosse. Quando si è trovata di fronte i due giovani, spaventata, ha immediatamente chiuso la porta a chiave e ha subito allertato il figlio. Che, a sua volta, ha tempestivamente telefonato alle forze dell'ordine invitando la mamma a non aprire.

Nel frattempo i due giovani hanno proseguito nel loro lavoro di proposta di contratti quando sono stati fermati da una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno eseguito i controlli di rito e hanno scoperto che quei due ragazzi erano in regola e stavano lavorando per una società che, come previsto dalla legge, avevano comunicato precedentemente la loro presenza sul territorio.

"Era tutto in regola, ma ormai le persone non si fidano più", ha spiegato il comandante della polizia locale Maurizio Carpanelli. Naturalmente ricordiamo a tutte le persone, e soprattutto a coloro che vivono da sole e agli anziani, di non aprire a chi non conoscono e in caso di dubbio di contattare immediatamente il 112.