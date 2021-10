"C'è un incendio", chiamano i vigili del fuoco ma era solo una grigliata sul terrazzo

Una chiamata d'emergenza per segnalare un incendio che in realtà altro non era che un barbecue su un terrazzo dove era in corso una gligliata. E a bruciare, cotte alla brace, erano solo le bistecche.

E quando mercoledì in serata i vigili del fuoco hanno raggiunto via Montanari, a San Fruttuoso, non hanno trovato traccia di alcun rogo. Sul posto sono intervenuti l'autopompa e l'autoscala da Monza, una squadra da Lissone e il carro soccorso da Seregno insieme ai soccorsi del 118 allertati in via precauzionale. La segnalazione riferiva di un ipotetico incendio all'ultimo piano di un palazzo. E per verificare che non ci fosse traccia di fiamme i pompieri hanno effettuato una ispezione allo stabile anche con l'utilizzo dell'autoscala, partendo dai piani alti. E proprio qui effettivamente si stava svolgendo un barbecue su un terrazzo.

Nessun incendio ma solo una festa, ormai alle ultime "fiammate".