La squadra di borseggiatori affezionata alle bancarelle

Era in centro con la moglie a curiosare tra le bancarelle del mercato quando, improvvisamente, è incappato in un giovane borseggiatore. Questione di secondi: il ragazzo ha sfilato il portafoglio a un uomo e si è dileguato tra la folla. Il testimone ha subito dato l’allarme, gli è corso dietro ma non è riuscito a fermarlo. Ha visto che quel giovane ha consegnato il portafoglio a una donna che, velocemente, si è dileguata tra le vie del centro.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 23 marzo, a Monza in piazza Trento e Trieste durante il mercato settimanale. “Erano organizzati perfettamente, per non destare sospetti e per agevolare anche la fuga - ha raccontato a MonzaToday l’uomo che li ha rincorsi -. Il giovane era ben vestito, con abbigliamento casual, era in compagnia di un altro ragazzo e a di una ragazza. La donna alla quale ha consegnato il portafoglio lo aspettava in via Italia e poi è fuggita anche lei tra i vicoli”.

Un problema che, come poi ha scoperto il monzese, prosegue da tempo. “Siamo di fronte a una vera e propria industria del furto - aggiunge -. Io mi sono accorto per caso, perché proprio in quel momento ho rivolto lo sguardo verso una bancarelle e ho visto il giovane che sfilava il portafoglio a quell’uomo. Sono velocissimi e con la mano felpata: la vittima non si è accorta di niente fino a quando io ho gridato e ho iniziato a correre. Purtroppo non sono riuscito a fermarlo. Mi hanno riferito che il giovedì nei cestini dei rifiuti ci sono molti portafogli vuoti, presumibilmente i resti di furti messi a segno tra le bancarelle del mercato”.