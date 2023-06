Le celebrazioni per il 209esimo annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri a Monza martedì mattina hanno visto anche un momento di incontro con le scuole del territorio e una mostra interattiva dedicata agli studenti.

A conclusione di una serie di incontri presso gli istituti scolastici sul tema della cultura della legalità, che vede ogni anno impegnati i carabinieri nelle scuole, il comando Provinciale dei Carabinieri di Monza ha allestito nella centralissima piazza di Trento e Trieste una esposizione dei mezzi e delle specialità dell'Arma. Sono giunti a Monza vari reparti speciali, fra i quali gli artificieri, accompagnati dal robot impiegato per disinnescare gli ordigni, le unità cinofile, i mezzi del Reggimento Lombardia utilizzati per le esigenze di ordine pubblico nonché la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale. Presso ogni stand gli studenti hanno potuto toccare con mano gli equipaggiamenti, le tecnologie e salire sui mezzi, vedere da vicino gli strumenti per la raccolta di impronte, accompagnati dalle spiegazioni sul loro funzionamento da parte dei militari (sommersi dalle domande e dalle curiosità).

È stato anche allestito un apposito circuito sulla sicurezza stradale per i visitatori a cura degli equipaggi della radiomobile che hanno spiegato ai più piccoli quali sono i comportamenti corretti da seguire in strada. E poi ancora foto, con i cavalli del Posto Fisso Carabinieri del Parco di Monza (accompagnati da una dimostrazione pratica del carabiniere maniscalco) sulle moto e sulle auto (anche storiche) dei carabinieri, consentendo ai visitatori di provare le sirene e i dispositivi audio. Per l'occasione e' stata esposta anche una motoslitta impiegata nelle zone alpine per i servizi di vigilanza e soccorso. "Una giornata speciale e indimenticabile per gli studenti, felici di aver potuto toccare le uniformi dell'Arma, ma anche per la popolazione che ha potuto osservare da vicino molte delle specialità spesso ammirate solo in televisione" hanno commentato dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza.