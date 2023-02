Che cosa ci facevano migliaia di persone con le fiaccole ieri sera in via Lecco?

Un fiume di persone che alle 21 sono partite dal Pime di via Lecco a Monza e hanno raggiunto silenziosamente in corteo Villasanta. In mano una fiaccola. Ad aprire il corteo tre sindaci: Paolo Pilotto (sindaco di Monza), Luca Ornago (sindaco di Villasanta) e Marco Troiano (sindaco di Brugherio). Dietro tantissime persone che hanno risposto all'appello lanciato dal Decanato di Monza che ieri sera, venerdì 24 febbraio, ha organizzato una grande fiaccolata della pace.

L'evento è stato promosso in concomitanza del primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Era infatti il 24 febbraio 2022 quando le truppe russe hanno invaso il Paese. I brianzoli hanno deciso di scendere in piazza e 'armati' di fiaccola hanno percorso a piedi la via Lecco, per poi proseguire a Villasanta arrivando nella chiesa centrale di Sant'Anastasia. Durante il corteo ci sono state quattro soste di preghiera e di lettura di alcuni brani. Poi l'arrivo nella basilica villasantese dove il raccoglimento è proseguito anche con l'ascolto di alcuni video con le parole di Papa Francesco e del presidente Sergio Mattarella sul tema della pace.